Суд отправил под арест водителя BMW, который угрожал подростку на шоссе Революции

Суд отправил под арест водителя BMW, который угрожал подростку на шоссе Революции
Сообщается, что 27 мая ранее судимого водителя задержали. Фото: pixabay

Красногвардейский районный суд Петербурга отправил под арест водителя BMW, который угрожал подростку и разбил его телефон на шоссе Революции. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Инцидент произошел 16 мая. В соцсети «Вконтакте» появилось видео, на котором будет видно, как на тротуаре между водителем BMW и 16-летним подростком, который отказался пропускать машину и фиксирующего происходящее на камеру мобильного телефона.

Несовершеннолетний водитель сделал ему замечание. В ответ водитель стал угрожать, выхватил у него из рук телефон, после чего выбросил устройство и скрылся с места происшествия. Сообщается, что 27 мая ранее судимого водителя задержали. Суд отправил его под арест до 26 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти завершили расследование уголовного дела в отношении троих участников организованной группы, которая занималась незаконным оборотом огнестрельного оружия. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

BMW авария дтп


 

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