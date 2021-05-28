Суд отправил под арест водителя BMW, который угрожал подростку на шоссе Революции

Красногвардейский районный суд Петербурга отправил под арест водителя BMW, который угрожал подростку и разбил его телефон на шоссе Революции. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Инцидент произошел 16 мая. В соцсети «Вконтакте» появилось видео, на котором будет видно, как на тротуаре между водителем BMW и 16-летним подростком, который отказался пропускать машину и фиксирующего происходящее на камеру мобильного телефона.

Несовершеннолетний водитель сделал ему замечание. В ответ водитель стал угрожать, выхватил у него из рук телефон, после чего выбросил устройство и скрылся с места происшествия. Сообщается, что 27 мая ранее судимого водителя задержали. Суд отправил его под арест до 26 июля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти завершили расследование уголовного дела в отношении троих участников организованной группы, которая занималась незаконным оборотом огнестрельного оружия. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.