Возгорание на Ижорских заводах, охваченная огнем коммуналка на Васильевском и горящая кухня на Звездной: пожары в Петербурге

Минувшей ночью в Колпинском районе Северной столицы спасателям пришлось бороться с огнем на территории Ижорских заводов — в здании плавильного цеха вспыхнул трансформатор.

Информация о чрезвычайном происшествии поступила на пульт дежурного в половину четвертого ночи 28 мая. К зданию на проспекте Ленина оперативно прибыли 67 спасателей и 16 машин спецтехники. Площадь, охваченная огнем, составила 50 квадратных метров. Спустя полчаса работы, в 4:13 пожару присвоили новый ранг, повысив его до второго уровня.

Локализовать пламя пожарным удалось лишь спустя два часа после вызова, в 5:42. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

Возгорания на заводах, строительных или других нежилых объектах, похоже, случаются реже, чем пожары в домах и квартирах. В ночь на 27 мая огнеборцам пришлось тушить пожар на пяти «квадратах» в 12-метровой комнате в пятикомнатной коммунальной квартире на 14-й линии Васильевского острова.

За день до этого, 25 мая, в жилой многоэтажке на Актерском проезде загорелась обшивка — открытый огонь охватил поверхность дома. Что стало причиной такого необычного пожара, осталось тайной.

Тем же утром спасателям пришлось мчаться на вызов к дому №151/1 по проспекту Ветеранов. 15 сотрудников дежурной части и три единицы спецтехники боролись с огнем на балконе многоэтажного дома. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

Ночью 25 мая пожарные около часа тушили обстановку на кухне площадью три квадратных метра в квартире дома №4 по Звездной улице. Информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 00:20, и к счастью, пламя успешно ликвидировали уже в 1:22.