Дрозденко заявил, что сам продолжит вести свой Instagram-аккаунт

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что не планирует передавать свой instagram-аккаунт кураторам.

Информация о том, что Дрозденко может лишится управления своим аккаунтом появилась после сообщений о том, что у региональных властей могут забрать кураторство над официальными страницами городов и субъектов в социальных сетях.

«Я никому передавать не собираюсь. Это мой личный аккаунт», — цитирует «ЛенТВ24» слова губернатора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность продления программы «Льготная ипотека» еще на два с половиной года, о есть до 2023 года.