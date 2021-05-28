В Ленобласти 29 мая ожидаются дожди и плюс 16 градусов

В Ленобласти 29 мая ожидаются дожди и плюс 16 градусов
Ожидается дождь. Фото: pixabay.com

В субботу, 29 мая, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», местами пройдут кратковременные дожди. Ветер западного, северо-западного направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, днем северный, северо-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут +3…+8 градусов, днем воздух прогреется до +11…+16 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что относительно теплую погоду и кратковременные дожди прогнозируют в Северной столице в День города. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов. В четверг, 27 мая, Петербург отпразднует свое 318-летие.

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