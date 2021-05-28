В Петербурге 29 мая ожидаются кратковременные дожди

В Петербурге 29 мая ожидаются кратковременные дожди
Горожане должны взять с собой зонтик, выходя из дома. Фото: Baltphoto

В субботу, 29 мая, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и ночью ожидаются кратковременные дожди.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер северного и северо-восточного направлений, умеренный. В ночное время суток столбики термометров покажут +7…+9 градусов, днем столбики термометров покажут +12…+14 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что относительно теплую погоду и кратковременные дожди прогнозируют в Северной столице в День города. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов. В четверг, 27 мая, Петербург отпразднует свое 318-летие.

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