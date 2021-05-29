В субботу из Пулково вылетят вовремя все самолеты

В субботу, 29 мая, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.
Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.
Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге Московский районный суд 27 мая вынес постановление об избрании меры пресечения сотруднику полиции Сергею Сенновскому, задержанного по наводке бойца ЧВК. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов. Мужчину задержали в аэропорту Пулково.
Также Gazeta.SPb.ru писала, что 110 мышей и крыс приползли в аэропорт Пулково.