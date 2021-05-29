В Петербурге в субботу будет солнечно и холодно

В Петербурге в субботу будет солнечно и холодно
В городе ожидается солнечная погода. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В субботу, 29 мая, в Петербурге ожидается солнечная и при этом холодная погода. Осадков не прогнозируется. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«На погоду Северной столицы окажет влияние гребень антициклона. Усиливаясь с северо-запада, он будет рассеивать облака и прекратит дожди. При этом температура воздуха окажется на 2-3° ниже положенных по климату значений», — сообщил он.

Столбики термометров покажут +13…+15 градусов, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне +11…+16 градусов. Ветер северо-восточного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов не обрадовал петербуржцев, когда рассказал, что ждать жаркое лето не приходится.

Также Gazeta.Spb писала, что в некоторых регионах России на этой неделе воздух прогреется до 36 градусов.

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