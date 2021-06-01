Спецкомиссия назвала причину ДТП с автобусом на Ленинском проспекте

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Автобус заехал на столб на Ленинском проспекте. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В Петербурге комиссия озвучила причину дорожно-транспортного происшествия с автобусом на Ленинском проспекте.

Как сообщил комитет по транспорту 1 июня, причиной аварии стал человеческий фактор.

Специальная комиссия, изучавшая обстоятельства дорожного происшествия с автобусом на Ленинском проспекте, определила, что на ДТП повлиял человеческий фактор.

Комиссия установила, что перед тем, как выйти на смену, у водителя было два выходных дня. При том, медицинский осмотр, который проходил незадолго до выхода водителя на рейс, не показал никаких отклонений от нормы.

Помимо этого, проверка автобуса показала, что транспортное средство находилось в исправном состоянии.

«Таким образом, причиной ДТП, в результате которого помимо водителя пострадали пять человек, стал человеческий фактор», — пишут в комитете.

Напомним, серьезное ДТП произошло 27 мая в 10 часов утра. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб.

Отмечается, что окончательные выводы комиссии будут озвучены вместе с итогами следственной проверки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что специалист указал на безопасность перевозчика, автобус которого наехал на столб на Ленинском проспекте.