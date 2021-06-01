Такси и школьный автобус во Всеволожске, сбитый первоклашка в Славянке и гибель ребенка в ДТП на «Коле»: аварии с детьми в Петербурге и Ленобласти

Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. И сегодня же около восьми часов утра на проспекте Грибоедова во Всеволожске таксист и школьный микроавтобус не поделили дорогу, из-за чего пострадали три детей.

По данным полиции, в дорожно-транспортном происшествии пострадали трое школьников в возрасте от 12 до 14 лет. Кроме того, легкие травмы получил их сопровождающий. При этом в администрации Ленинградской области сообщают о трех пострадавших — двух подростках и взрослом. Так или иначе, и дети, и сопровождающий находятся в больнице под присмотром медиков.

Выяснением обстоятельств аварии занимаются сотрудники МВД. Виновного в ДТП также предстоит установить правоохранителям. Отметим, что судя по снимкам с места происшествия легковой автомобиль получил заметные повреждения, тогда как школьная «ГАЗель» практически не пострадала.

Это не единственная авария за последние дни, жертвами которой стали дети. Утром субботы, 29 мая, в Пушкинском районе Петербурга, в квартале Славянка 36-летний мужчина за рулем внедорожника Geely сбил 7-летнего мальчика, разворачиваясь во дворе.

По предварительным данным, первоклассник неожиданно выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, и водитель иномарки его не заметил. В результате ребенок оказался в больнице с травмами средней степени тяжести.

А в пятницу, 28 мая, спасателям пришлось вызволять ребенка из покорёженного ВАЗ-2114 на Полевой улице в Металлострое. По предварительным данным, «четырнадцатая» вылетела на «встречку» и врезалась в маршрутку, задев «Шкоду» и «Рено».

К счастью, все участника аварии остались живы, передают очевидцы, но ребенка увезли в больницу с переломами.

Днем ранее, 27 мая, в Кировском районе Ленобласти случилась трагедия на трассе «Кола». Авария с участием большегруза «Скания» и легковушки «Тойота» унесла жизни троих человек, среди которых был ребенок. По сведениям МВД, 52-летняя женщина за рулем «Тойоты» не справилась с управлением, и машина оказалась на встречной полосе. Водитель фуры, в свою очередь, не успел затормозить.