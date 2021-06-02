В среду утром в Петербурге 3-балльные пробки

В Петербурге пробки в два балла. Фото: "Яндекс. Пробки"

В Петербурге пробки в два балла. Фото: "Яндекс. Пробки"

Сегодня в Северной столице собрались трехбалльные пробки. Несмотря на то, что горожане едут на работу, дороги не слишком загружены.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», в среду, 2 июня , к 8:00 ситуация на дорогах города оценивается в 3 балла. При этом, через час, к 9:00 ситуация усугубиться. Автомобильные пробки станут уже четырехбалльными.

Наибольшее скопление машин наблюдается на Полежаевском проезде, проспекте Маршала Жукова и проспекте Стачек, на Краснопутиловской улице, а также на Невском проспекте, на Дворцовой набережной и на набережной Кутузова, на Троицком мосту, на улице Академика Лебедева, на проспекте Энгельса, на проспекте Непокоренных, на Центральной улице.

Красные участки также имеются на ЗСД, во Всеволожске, в Петергофе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне.