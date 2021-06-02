В Германии намерены провести «тщательную проверку» после жалоб экологов на «Северный поток — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ «проведет тщательную проверку» после жалоб экологов, которые заявили, что нужно срочно приостановить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2».

«Заявка поступила сегодня и внимательно изучается», — говорится в заявлении регулятора.

В Федеральном морском и гидрографическом агентстве (BSH) также заявили, что запрос немецких экологов не приведет к автоматической остановке строительных работ по проекту, сообщает РИА «Новости».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.