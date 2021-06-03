На Комендантском проспекте водитель самосвала вывалил загоревшийся мусор на дорогу

На Комендантском проспекте водитель самосвала вывалил загоревшийся мусор на дорогу
На Коменданском проспекте в самосвале загорелся строительный мусор. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Приморском районе города в кузове самосвала начал гореть мусор. Тогда водитель решил вывалить весь мусор на автомобильную дорогу. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Недалеко от метро, на Комендантском проспекте в кузове самосвала загорелся строительный мусор.

Фото: «ДТП и ЧП Петербурга»

Очевидец происходящего сообщила, что тогда мусоровоз начал скидывать мусор на проезжую часть.

В связи с данным происшествием, начала образовываться автомобильная пробка в сторону метро.

Во время того, когда были сделаны кадры с места происшествия, на место уже подъехала машина сотрудников пожарной охраны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкине «Четырнадцатая» снесла знак, ограждение и чуть не задела людей.

коменданский проспект новости СПб самосвал


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Минкульта рассказала на ПМЭФ о поддержке сферы культуры в пандемию
Мост глупости сменил адрес и переехал на Южное шоссе: «ГАЗель» ...
Пьяные посиделки во дворе дома в Красносельском районе закончились для ...
Кавказская свадьба с файерами у Исаакиевского собора закончилась ...
На Комендантском проспекте водитель самосвала вывалил загоревшийся мусор на ...
В мае Смольный поручил демонтировать почти 2 тысячи незаконных рекламных ...
В Ленобласти развернули свыше 60 дополнительных коек для коронавирусных больных
Расистские надписи, поврежденные машины, аварии: несовершеннолетние ...