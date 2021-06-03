На Комендантском проспекте водитель самосвала вывалил загоревшийся мусор на дорогу

На Коменданском проспекте в самосвале загорелся строительный мусор. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На Коменданском проспекте в самосвале загорелся строительный мусор. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Приморском районе города в кузове самосвала начал гореть мусор. Тогда водитель решил вывалить весь мусор на автомобильную дорогу. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Недалеко от метро, на Комендантском проспекте в кузове самосвала загорелся строительный мусор.

Очевидец происходящего сообщила, что тогда мусоровоз начал скидывать мусор на проезжую часть.

В связи с данным происшествием, начала образовываться автомобильная пробка в сторону метро.

Во время того, когда были сделаны кадры с места происшествия, на место уже подъехала машина сотрудников пожарной охраны.

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