Кавказская свадьба с файерами у Исаакиевского собора закончилась задержанием 20 человек

Шумное празднование кавказской свадьбы закончилось для некоторых гостей в отделе полиции. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Шумное празднование кавказской свадьбы закончилось для некоторых гостей в отделе полиции. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сотрудники полиции доставили в отдел 20 гостей кавказской свадьбы, которые шумно отмечали торжество с файерами и дымовыми шашками в самом центре Петербурга.

Об этом сообщили в пресс-службе петербургского главка МВД. Накануне очевидцы вызвали полицию к Дворцу бракосочетания на Английской набережной. Горожане пожаловались на кортеж из нескольких автомобилей, который затруднял проезд у дворца. Участники кортежа двигались колонной в сторону Исаакиевского собора и размахивали зажженными файерами.

Прибывшие стражи порядка задержали 20 человек. Всем задержанным от 21 до 26 лет.

В отделении гости свадьбы записали видео с извинениями перед потревоженными жителями Петербурга. На них оформили протоколы за мелкое хулиганство и нарушение ПДД,

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