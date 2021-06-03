В Петербурге задержали лихача на желтом Porsche

У мужчины набралось около сотни штрафов.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который устроил экстремальную езду по центру города на арендованном желтом Porsche без номеров. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

На канале разместили видеозапись, на которой мужчина приносит свои извинения перед жителями и гостями города. Он также заверил, что больше подобное не повториться. Известно, что у мужчины накопилось около сотни штрафов – он попадался за рулем пьяным, а также за превышение скорости и прочие нарушения.

В машине также находился блогер Дмитрий Рудиков. Водителю грозит крупный штраф, а также лишение прав.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Всеволожском районе после ДТП, в котором погибли двое подростков, возбудили уголовное дело.