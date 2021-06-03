В Петербурге задержали лихача на желтом Porsche

В Петербурге задержали лихача на желтом Porsche
Мужчина принес свои извинения. Фото: Pixabay

У мужчины набралось около сотни штрафов.

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который устроил экстремальную езду по центру города на арендованном желтом Porsche без номеров. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

На канале разместили видеозапись, на которой мужчина приносит свои извинения перед жителями и гостями города. Он также заверил, что больше подобное не повториться. Известно, что у мужчины накопилось около сотни штрафов – он попадался за рулем пьяным, а также за превышение скорости и прочие нарушения.

В машине также находился блогер Дмитрий Рудиков. Водителю грозит крупный штраф, а также лишение прав.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Всеволожском районе после ДТП, в котором погибли двое подростков, возбудили уголовное дело.

задержание лихач новости СПб


 

Новости партнеров
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Прокуратура проверяет падение пары с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Полуголая женщина и мужчина рухнули с балкона в центре Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Пенсионерка зарезала мужа на юго-западе Петербурга
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Молодая мигрантка с криком выпала из окна на Крыленко и разбилась
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иммунолог считает, что в России заканчивается пандемия коронавируса
В Петербурге задержали лихача на желтом Porsche
Во Всеволожском районе после ДТП, в котором погибли двое подростков, ...
На Петровском бульваре заметили избитого мужчину: скорую не могли дождаться ...
Продюсер Сердючки рассказал, куда пропал артист
На Туристской под окнами многоэтажки обнаружили труп
На модернизацию «Кировского завода» потратят 22 млрд рублей
Турция не сможет заработать более 2 млрд долларов из-за отсутствия ...