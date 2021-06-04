На Белинского заметили толпу с файерами

На Белинского заметили толпу с файерами
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

На место инцидента приехали полицейские, которые начали задерживать людей.

В центре Санкт-Петербурга вечером 3 июня задержали несколько человеком, которые зажигали файеры. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на улице Белинского недалеко от ЗАГСа. Свидетель рассказал, что толпа собралась у одного из баров поздним вечером. Люди, кажется, праздновали день рождения учреждения: они выкрикивали название бара под сигналы автомобилистов. На место инцидента вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые задержали как минимум трех человек. После этого у заведения сразу стало намного тише.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кавказская свадьба с файерами у Исаакиевского собора закончилась задержанием 20 человек. Прибывшие стражи порядка задержали 20 человек. Всем задержанным от 21 до 26 лет.

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