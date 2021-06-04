Автомобилисты жалуются на «глухие» пробки на ЗСД: кажется, едет Путин

Автомобилисты жалуются на «глухие» пробки на ЗСД: кажется, едет Путин
В город приехал президент России, что могло стать причиной пробок. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Водители рассказывают, что не могут проехать на протяжении полутора часов.

В Санкт-Петербурге сегодня днем, 4 июня, автомобилисты жалуются на «глухие» пробки на съезде с ЗСД на КАД в районе Дачного проспекта. Они отмечают, что не двигаются с места примерно с 12 часов дня. Пост с новостью опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«КАД перед съездом на Красносельское шоссе стоит наглухо примерно с 12:00. Скорее всего, пропускаем «слугу народа». Огромная пробка, все полосы стоят»,

— пишет автор поста.

Известно, что в Санкт-Петербург должен приехать президент России Владимир Путин. Он планирует посетить ПМЭФ, а также ряд мероприятий в городе и Ленинградской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин приедет на открытие памятника Александру III в Гатчине.

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