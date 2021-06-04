Петербуржец заплатит 30 тысяч рублей за сокрытие убийства

Петербуржец заплатит 30 тысяч рублей за сокрытие убийства
Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Фото: pixabay

Мужчина делал все, чтобы о преступлении никто не узнал.

Приморский районный суд огласил приговор в отношении мужчины, которого обвиняли в сокрытии убийства. Об этом сегодня, 4 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Известно, что инцидент произошел в июле 2020 года. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, узнал о преступлении и сделал все, чтобы помочь сокрыть следы убийства. Он придерживал крышку при помещении тела в мусорный контейнер, а после помогал переместить его к мусорному пухто.

После этого горожанин не стал обращаться в правоохранительные органы и сделал вид, что ничего не знает о преступлении. В суде установили, что мужчина не был судим, он живет с матерью-инвалидом, которой необходим уход сына. В связи с этим гражданин получил штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за грубейшие нарушения безопасности пешеходов компанию оштрафовали на 200 тыс. рублей.

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