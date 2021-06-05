В Эстонии два человека умерли после вакцинации от COVID-19

В Эстонии два человека умерли после вакцинации от COVID-19
В Эстонии начали прививать граждан от коронавируса в декабре 2020 года. Фото: pixabay

В Эстонии официально зарегистрировали два смертельных исхода после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила глава бюро надзора за безопасностью департамента лекарственных средств Майа Уускюла.

Как сообщает РИА Новости, у 31-летнего спасателя после вакцинации образовался тромб, в связи с чем он скончался. Во втором случае пожилая пациентка после прививки потеряла сознание и умерла от полученной при падении травмы. Уускула отметила, что все остальные летальные исходы, распространяемые в соцсетях, — слухи и домыслы.

В Эстонии начали прививать граждан от коронавируса в декабре 2020 года. На сегодняшний день хотя бы одной дозой препарата вакцинированы почти 37% населения страны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин назвал абсурдными политические запреты на закупку вакцин от COVID.

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