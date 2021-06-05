На «Коле» произошла авария, спровоцировавшая серьезную пробку

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилисты отметили, что на трассе и без того было довольного много машин.

На автодороге «Кола» сегодня, 5 июня, произошла авария, ставшая причиной затора. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На трассе столкнулись несколько автомобилей. В результате занята обочина и одна из полос. В связи с этим образовался затор, который стал причиной серьезной пробки.

«И так была пробка, теперь ещё веселее»,

— сетует автор поста.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель Mercedes погиб в ДТП в Ленобласти. В результате ДТП водитель автомобиля немецкой марки от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.