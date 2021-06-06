На Руставели сбили человека: он, кажется, в тяжелом состоянии

На место прибыла реанимация, подробности пока что не разглашаются.

В Калининском районе сегодня вечером, 6 июня, произошла авария с участием пешехода. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на улице Руставели напротив дома номер 30. По предварительным данным, на мужчину наехал легковой автомобиль. На место инцидента уже приехала реанимация. Свидетели предположили, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. Они также отметили, что травмирован мужчина средних лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Каменоостровском мосту авария с участием полицейской машины. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.