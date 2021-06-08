В Петербурге утром во вторник пробки оцениваются в три балла

Сегодня в Петербурге собрались трехбалльные пробки. Утром горожане Петербурга отправляются на работу, но на дорогах автомобильных пробок нет.

Согласно данным «Яндекс.Пробки», во вторник, 8 июня , к 8:00 ситуация на дорогах города оценивается в 3 балла. При этом, через час, к 9:00 ситуация только усугубиться. Автомобильные пробки достигнут уже четырех баллов. И такая ситуацию продержится вплоть до второй половины дня.

Наибольшее скопление машин наблюдается на проспекте набережной Кутузова, на Троицком мосту, на улице Льва Толстого, на Уральской улице, на Лесном проспекте, на проспекте Маршала Блюхера, на Кушелевской дороге, на проспекте Непокоренных, на проспекте Тореза, на Политехнической улице, на Невском проспекте.

Красные участки также имеются на КАДе, в Пушкине, Всеволожске, Петергофе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал о переменчивой погоде Петербурга в июне.