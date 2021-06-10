В Ленобласти обещают дожди и до +26 градусов в четверг

В регионе будет облачно. Фото: pixabay.com

В регионе будет облачно. Фото: pixabay.com

В четверг жителей Ленобласти ожидают кратковременные дожди и переменная облачность.

Так, сегодня, 10 июня, температура воздуха поднимется до +26 градусов. Днем местами, в основном в восточных районах, пройдет кратковременный дождь.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, ветер подует северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается до 28 градусов жары. Облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, что позволит солнечным лучам усилить дневной прогрев.