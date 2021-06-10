В Сестрорецке повар ударил ножом своего неприятеля

В Сестрорецке повар ударил ножом своего неприятеля
Мужчину увезли на скорой. Фото: Pixabay

В Курортном районе мужчина получил ножевое ранение.

В полицию обратился охранник санатория «Сестрорецкий Курорт» и рассказал о том, что на территории санатория в Сестрорецке находится пострадавший с ножевым ранением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина 1970 года рождения госпитализировали с проникающим ранением живота, резаной раной левой кисти, левого предплечья, в состоянии средней тяжести. По подозрению был задержан повар санатория.

По предварительной информации, во время ссоры, возникшей на фоне неприязненных отношений, находясь на рабочем месте, он ножом ударил потерпевшего. Возбуждено уголовное дело. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с ножевым ранением груди обнаружен мужчина 2001 года рождения, которого госпитализировали в Мариинскую больницу. По подозрению в совершении данного преступления задержана девушка 2003 года рождения, неработающая.

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