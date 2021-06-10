В Петербурге названы самые востребованные вакансии

В Петербурге названы самые востребованные вакансии
Названы самые востребованные вакансии. Фото: pixabay

В Петербурге больше всего новых предложений появилось для начинающих специалистов и студентов (+16% прироста вакансий). Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Чаще всего предлагают работу начинающим работникам в области продаж: можно устроиться продавцами, консультантами, кассирами, менеджерами по работе с клиентами. Кроме того, появилось много вакансий для студентов в ресторанной и туристической сфере и администрировании. Диапазон средних предлагаемых зарплат для начинающих специалистов за последний месяц – от 25 000 до 45 000 рублей.

На втором месте по числу новых вакансий – сфера рабочего персонала (+14), в этой области петербургские компании активно ищут грузчиков, комплектовщиков, разнорабочих, слесарей, механиков, монтажников, электриков. Диапазон средних предлагаемых зарплат для рабочих в городе – от 30 000 до 70 000 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что аналитики рассказали о вакансиях с самыми высокими зарплатами в российских городах за июнь этого года. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Superjob, больше всех получает IT-архитектору в Москве. Со стажем больше шести лет его зарплата составляет до 300 тысяч рублей в месяц.

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