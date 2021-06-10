В Ленобласти мужчина порезал своего брата

В Ленинградской области мужчина нанес ножевое ранение своему брату.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел на Ладожской улице в Кировске.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан.

По предварительной информации, на фоне совместного распития спиртных напитков, в ходе внезапно возникшего конфликта, он ножом ударил брата. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 19 апреля в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире на улице Володи Дубинина, 2. На месте была задержана 41-летняя хозяйка квартиры.