В Ленобласти мужчина порезал своего брата

В Ленобласти мужчина порезал своего брата
Мужчину увезли на скорой. Фото: Pixabay

В Ленинградской области мужчина нанес ножевое ранение своему брату.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел на Ладожской улице в Кировске.

Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемый задержан.

По предварительной информации, на фоне совместного распития спиртных напитков, в ходе внезапно возникшего конфликта, он ножом ударил брата. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 19 апреля в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире на улице Володи Дубинина, 2. На месте была задержана 41-летняя хозяйка квартиры.

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