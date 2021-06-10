В Петербурге зафиксировано 859 новых случаев коронавируса

В Петербурге зафиксировано 859 новых случаев коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Северной столице выявлено 859 новых случая заражения коронавирусом. Об этом стало известно в четверг, 10 июня.

В России за сутки зафиксировано 11 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировали 383 летальных исхода. При этом 10 096 человек смогли вылечиться от инфекции. Северная столица занимает второе место по суточному приросту в России. На первом – Москва.

С начала пандемии в России выявлено 5 167 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 125 278 летальных исходов, выздоровели 4 771 995 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.

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