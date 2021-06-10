Байден оговорился и оскорбил британских военных

Байден оговорился и оскорбил британских военных
Президент США перепутал местами буквы и произнес RFA. Фото: www.instagram.com/joebiden

Президент США Джо Байден оговорился в приветственной речи перед американскими военными в Великобритании. Оговорку британская общественность восприняла как оскорбление.

В своей речи Байден упоминал британские Королевские военно-воздушные силы, которые на английском называются RAF, сообщает РИА «Новости». Президент США перепутал местами буквы и произнес RFA. Так р речи на официальном сайте Белого дома оговорка Байдена зачеркнута, а в скобках написан правильная аббревиатура.

Произнесенное президентом США неправильное слово может обозначать матерное английское выражение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно место проведения встречи Путина и Байдена в Женеве. Встреча президентов России и США Владимир Путин и Джо Байден пройдет в Женеве на вилле «Ла Гранж». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Швейцарии.

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