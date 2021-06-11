В Пулково 11 июня задержали один рейс

В петербургском аэропорту Пулково задержали один рейс. Причины задержки не указываются.

Так, с опозданием отправился рейс U6 547. Изначально самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был подняться в небо в 05:45, но вылет перенесли.

Как сообщили на сайте аэровокзала, все остальные самолеты, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный подписал соглашение о строительстве нового терминала Пулково за 40 млрд рублей. Расширение петербургского аэровокзала обеспечит рост пассажиропотока с учетом будущего восстановления после отмены коронавирусных ограничений.