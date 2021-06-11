В Пулково 11 июня задержали один рейс

В Пулково 11 июня задержали один рейс
Задержан один рейс. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В петербургском аэропорту Пулково задержали один рейс. Причины задержки не указываются.

Так, с опозданием отправился рейс U6 547. Изначально самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был подняться в небо в 05:45, но вылет перенесли.

Как сообщили на сайте аэровокзала, все остальные самолеты, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный подписал соглашение о строительстве нового терминала Пулково за 40 млрд рублей. Расширение петербургского аэровокзала обеспечит рост пассажиропотока с учетом будущего восстановления после отмены коронавирусных ограничений.

авиарейс аэропорт пулково


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эпидемиолог рассказала об ухудшении слуха у переболевших коронавирусом
В Пулково 11 июня задержали один рейс
В результате пожара на Колпинской улице погиб один человек
Facebook и Telegram получили штрафы на 27 млн рублей
Познер заявил, что посмотрит на поражение России на матче с Бельгией
МВД предлагает сделать техосмотр легковых автомобилей добровольным
США закупят 500 млн доз вакцины от коронавируса для передачи другим странам
Диетолог назвала лучшее время для употребления кофе