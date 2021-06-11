Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным в Женеве

Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным в Женеве
Бывший президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Экс- президент США Дональд Трамп пожелал главе государства Джо Байдену не засыпать в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече», — цитирует его слова РИА Новости.

Кроме того, он попросил Байдена передать российскому президенту свои наилучшие пожелания.

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня.

Байден предлагал Путину выбрать нейтральное место для общения. С его мнение согласился российский лидер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.

владимир путин Джо Байден дональд трамп


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фура протаранила КАМаз дорожников на трассе «Нева»
В Ленобласти в пятницу пройдут кратковременные дожди
Врач развеяла мифы о температуре тела
Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным в Женеве
В Шотландии поймали рыбу размером с человека
Байден и Меркель обсудят разногласия по «Северному потоку-2»
Эпидемиолог рассказала об ухудшении слуха у переболевших коронавирусом
В Пулково 11 июня задержали один рейс