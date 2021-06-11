Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным в Женеве

Экс- президент США Дональд Трамп пожелал главе государства Джо Байдену не засыпать в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече», — цитирует его слова РИА Новости.

Кроме того, он попросил Байдена передать российскому президенту свои наилучшие пожелания.

Президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден договорились о встрече в Женеве. Они пообщаются уже 16 июня.

Байден предлагал Путину выбрать нейтральное место для общения. С его мнение согласился российский лидер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Байден рассчитывает встретиться с Путиным в июне. В середине апреля Байден в ходе телефонного разговора призвал Путина провести двусторонний саммит на нейтральной территории. Тогда представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что главы государств могут встретиться предстоящим летом.