В Петербурге тесты на COVID-19 сдали более 30 тысяч человек

В Петербурге тесты на COVID-19 сдали более 30 тысяч человек
Петербуржцы сдают тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на коронавирус прошел 31673 человека.

Об этом стало известно 11 июня. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период по номеру 122 в единую региональную информационно-справочную службу позвонили 17128 раз. Горожане задавали вопросы, связанные с COVID-19.

Петербургские волонтеры продолжают регистрироваться на портале #мывместе, они проходят обучение и аккредитацию, после чего выполняют заявки горожан. С осени город оказывает гуманитарную помощь нуждающимся петербуржцам, им доставляют продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что глава Ростуризма выразила надежду на открытие Турции в ближайшее время. Также Догузова заверила, что в этом году долг туроператоров всего семь миллиардов рублей. Это намного меньше, чем в прошлом году — 44 миллиарда рублей.

COVID-19 коронавирус тесты


 

Новости партнеров
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
В Ленобласти введен режим повышенной готовности из-за радиационной угрозы
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
Петербуржцы рассказали, как заболели коронавирусом после пройденной вакцинации
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
В ДТП под Петербургом погибла народная артистка России Римма Волкова
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Петербуржцы недовольны организацией концерта на Дворцовой площади
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге к сдаче экзаменов приступили участники ЕГЭ по истории и физике
Во МХАТе объяснили приглашение Бузовой на сцену
Бельгия и Финляндия рекомендовали отказаться от поездок в Россию на матчи Евро
Из вод Финского залива достали труп с разбитым черепом
В США выявили общий признак у совершивших массовый расстрел людей
Грузовик застрял под мостом на Дальневосточном проспекте
Россияне считают, что для финансовой независимости надо зарабатывать 75 тыс. руб
На набережной Обводного канала штукатурка рухнула на капот иномарки