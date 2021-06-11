Для россиян открылись перелеты в Венгрию

Специалисты напомнили, что посетить Будапешт без ограничений смогут жители России, которые переболели более полугодаCOVID-19 6 месяцев назад. Фото: pixabay

Специалисты напомнили, что посетить Будапешт без ограничений смогут жители России, которые переболели более полугодаCOVID-19 6 месяцев назад. Фото: pixabay

Для жителей России возобновили полёты в Венгрию. Перелеты доступны только тем туристам, у которых есть право на въезд в страну.

Первый рейс по маршруту Москва — Будапешт отправится завтра, его минимальная стоимость составит почти 11,5 тысяч рублей, сообщает ТурДом. Билет обратно туристам обойдется в 20 тысяч рублей.

Специалисты напомнили, что посетить Будапешт без ограничений смогут жители России, которые переболели более полугодаCOVID-19 6 месяцев назад. Так нужно предъявить сертификат о перенесенном заболевании.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Венгрии решили отменить комендантский час и ношение масок. В конце мая число привитых от COVID-19 венгерцев будет 5 миллионов человек. Власти снимут большую часть ограничений. Отменят комендантский час, разрешат встречи до 500 человек.