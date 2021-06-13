Доктор Мясников рассказал о рисках для здоровья при употреблении супов

Доктор Мясников рассказал о рисках для здоровья при употреблении супов
Так  пожилые люди и те, кто страдают гипертонией или другими болезнями сердца, должны потреблять не больше 2,5 грамма соли в день. Фото: Pixabay
Медик и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе и вреде первых блюд.
По мнению врача, супы во многом полезны для здоровья, сообщает «Россия 1». Это блюдо нужно для запуска системы пищеварения. Также врач отметил, что это высококалорийный продукт. В нём много соли. Так пожилые люди и те, кто страдают гипертонией или другими болезнями сердца, должны потреблять не больше 2,5 грамма соли в день. В супе её больше.
Врач согласился, что полезен куриный бульон, но порекомендовал совмещать небольшие порции супа с гарнирами.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы самые полезные и самые опасные супы русской кухни. Опрос экспертов по данному вопросу приурочен к Международному дню супа. Праздник отмечается 5 апреля. Самым полезным супом диетологи признали овощной вегетарианский суп. А самым вредным для здоровья — солянку.
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