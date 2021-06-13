Доктор Мясников рассказал о рисках для здоровья при употреблении супов

По мнению врача, супы во многом полезны для здоровья, сообщает «Россия 1». Это блюдо нужно для запуска системы пищеварения. Также врач отметил, что это высококалорийный продукт. В нём много соли. Так пожилые люди и те, кто страдают гипертонией или другими болезнями сердца, должны потреблять не больше 2,5 грамма соли в день. В супе её больше.