В Петербурге бульдозер уничтожил 676 килограммов польских яблок

В Северной столице уничтожили крупную партию зарубежных фруктов. На этот раз под колесами бульдозера оказались 676 килограммов яблок из Польши.

Инспекторы Россельхознадзора нашли яблоки во время совместного рейда с Северо-Западным таможенным управлением. На складе одной из городских овощебаз находились 676 килограммов яблок.

На коробках, где хранились яблоки, была двойная маркировка. На первой этикетке было указано, что яблоки произведены в Белоруссии, а на второй указывалось, что страной-экспортером является Польша, а импортером — Белоруссия.

Ни фитосанитарного сертификата, ни других документов на фрукты на складе не нашлось. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора.

На следующий день польские яблоки отвезли в Ленобласть, где их раздавил бульдозер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор нашел средиземноморскую муху в мандаринах, прибывших в Петербург.