Музыканта Владимира Кузьмина госпитализировали с COVID после вакцинации

Музыканта Владимира Кузьмина госпитализировали с COVID после вакцинации
Музыкант Владимир Кузьмин оказался в госпитале. Фото: скриншот instagram

Музыканта Владимира Кузьмина госпитализировали с коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Народный артист России отметил, что сдал положительный тест на выявление COVID-19, хотя несколько месяцев назад прошел полный курс вакцинации.

«Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно», — написал Кузбмин.

При этом гитарист отметил, что чувствует себя нормально. Он также призвал всех беречься от коронавируса, так как «в Москве сейчас очередной пик».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мэр Москвы ревакцинировался от коронавируса.

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