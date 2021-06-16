Владельцы ресторанов в Петербурге просят не закрывать заведения из-за коронавируса

Одна из мер - ограничение работы ресторанов и фудкортов в торговых центрах. Фото: pixabay

Одна из мер - ограничение работы ресторанов и фудкортов в торговых центрах. Фото: pixabay

Из-за введения новых мер ковид-ограничений в Северной столице с завтрашнего дня закроют кафе и фудкорты, но хозяева общепита и ТЦ просят не делать этого.

С 17 июня в городе на Неве будут действовать новые ограничения по COVID-19 из-за ухудшения эпидемической ситуации, сообщает «АБН». Одна из мер — ограничение работы ресторанов и фудкортов в торговых центрах. Бизнесмены этому не рады, они не хотят нести убытки как в прошлом году. Так организация «Рестоград» хочет добиться возможности работать хотя бы навынос.

В «Рестоград» входят «Теремок», «Токио сити» и другое. Они хотят попросить у города работать на вынос, а при первом улучшении ковид-обстановки вернуться в штатный режим обслуживания гостей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 100 кафе и магазинов Петербурга проверили на нарушение ограничений по COVID-19.