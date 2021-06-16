В Петербурге значительно возросла себестоимость строительства

В Петербурге значительно возросла себестоимость строительства
По оценке представителей строикомпаний, рост издержек меньше всего скажется на девелоперах. Фото: pixabay

Эксперты заявили о росте стоимости на используемые в России материалы в 1,5-3 раза. «РБК Санкт-Петербург».

По оценке представителей строикомпаний, рост издержек меньше всего скажется на девелоперах, они компенсируют затраты за счёт покупателя, сообщает «РБК». Государственные компании могут рассчитывать максимум на 10-процентное увеличение цены договоров. Рост себестоимости им придётся компенсировать за счет маржи.

Средняя цена квадратного метра в Северной столице на конец весны на первичном рынке составила 170 тыс. руб. Также это может ударить по рынку индивидуального домостроения. В этой нише затраты на строительство выросли в 1,5 раза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «новая вторичка» дорожает, а старое жилье начало дешеветь в Петербурге. В результате исследовании сделали вывод, что продолжается рост цен на «новую вторичку» – дома, которые были построены не позднее 10 лет назад

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В Петербурге значительно возросла себестоимость строительства
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