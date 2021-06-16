В Петербурге от коронавируса умерло еще 63 человека

Несмотря на то, что маски не дают 100%-й защищенности от заражения или распространения коронавируса, носить их необходимо. Фото: pixabay

Несмотря на то, что маски не дают 100%-й защищенности от заражения или распространения коронавируса, носить их необходимо. Фото: pixabay

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 63 случая.

Об этом стало известно в среду, 16 июня. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столица обошла Москва. Следом идет Московская область. В Ленинградской области от ковида умерло всего 1 616 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 15 062 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 127 576 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире коронавирус подхватили уже 179,7 миллионов человек.