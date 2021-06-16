В мире коронавирус подхватили уже более 177,4 миллионов человек

В мире коронавирус подхватили уже более 177,4 миллионов человек
Избежать распространения COVID-19 можно, если часто мыть руки и носить маски. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция выявлена у 177 421 807 человек.

По данным SCMP на среду, 16 июня, в мире новый вирус подхватили уже 179 755 043 человека, 161 873 295 пациентов смогли побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 838 819 случаях.

На первом месте «анитрейтинга» по заболеваемости COVID-19 находятся США: 34 352 185 зараженных, 615 717 погибших. На втором месте расположилась Индия (29 633 105 инфицированных, 379 601 погибли), на третьем находится Бразилия (17 543 853 зараженных, 491 164 умерший).

Россия расположилась на шестом месте: в стране, по данным российской статистики на 16 июня, зафиксировано 5 249 990 инфицированных, погибли от COVID-19 127 576 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России выявили оригинальные мутации коронавируса.

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