Необычный способ защитить организм и свободная от эпидемии страна: новости о COVID-19 в мире

Необычный способ защитить организм и свободная от эпидемии страна: новости о COVID-19 в мире
Тесты на коронавирус. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Пока одни страны заявляют об ухудшении эпидемиологической ситуации, другие сообщают об окончании пандемии.

В мире к 16 июня новая коронавирусная инфекция с начала пандемии была диагностирована более чем у 176 млн человек. Число вакцинированных подбирается к 2,5 млрд.

Российские власти пока остаются недовольны темпами вакцинации в стране. Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, для выработки коллективного иммунитета в стране должно вакцинироваться как можно больше россиян. При этом Песков подчеркнул: прививка должна оставаться добровольной. По его мнению, каждый россиянин должен понять, что прививка является лучшей защитой от COVID-19.

В Госдуме сняли с рассмотрения законопроект о внесении вакцины от коронавируса в национальный план-календарь прививок. Как отметили в парламенте, эта тема вызывает у многих россиян опасение об обязательности вакцинации.

Финских болельщиков, которые едут в Россию на матчи Евро-2020, между тем, уже предостерегли от вакцинации от коронавируса в стране. Фанатам рекомендовали больше узнать о побочных эффектах. Финнам напомнили, что российская вакцина не одобрена в их родной стране, а перед прививкой следует проконсультироваться со страховой компанией.

Словения при этом заявила, что пандемия коронавируса в стране закончена. Пока там продолжается вакцинация населения и действуют некоторые ограничения.

Ученые, тем временем, нашли способ защититься от коронавируса, без вакцины. Они считают, что таким средством может стать вирус, вызывающий простуду. По мнению специалистов, он активирует у заболевшего иммунный ответ, который, в свою очередь, может предотвратить заражение COVID-19.

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