Коронавирусом заболели еще 946 петербуржцев

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 946 горожанина сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в четверг, 17 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, город уже несколько дней подряд держится на третьем месте в России по числу новых ковид-больных.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 6 195 человек. Второе место у Подмосковья — 1 208 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 109 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мариинская больница в Петербурге вновь развернула ковидный госпиталь. Для больных коронавирусом подготовили 800 коек.