Роскачество выяснило, что почти треть россиян стали экономить на еде

Россияне стали экономить на еде из-за повышения цен на фоне коронавируса. Фото: pixabay

Россияне стали экономить на еде из-за повышения цен на фоне коронавируса. Фото: pixabay

Роскачество после проведенного опроса установило, что во время пандемии коронавируса 32% потребителей начали экономить на продуктах питания. Об этом сообщает пресс-служба Российской системы качества.

Опрошенные заявляют, что начали экономить из-за повышения цен на фоне пандемии.

Оказалось, что чаще всего жители России экономят деньги на алкогольной продукции, сладостях и колбасных изделиях. Об этом сообщила почти 50% респондентов.

Почти четверть покупателей экономят на безалкогольных напитках, а примерно 21-22% россиян на рыбе и мясе.

Отмечается, что хлебобулочные изделия и сыры стали покупать реже 18% опрошенных.

Однако на фруктах и овощах россияне экономят менее всего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Северная столица решила отказаться от «потребительской корзины».