Гинцбург: «Спутник V» не будут адаптировать к индийскому штамму

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что состав российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за индийского штамма менять не будут.

По его словам, это нецелесообразно, нужно держать высокие титры антител, а при их снижении – ревакцинироваться.

«Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займет десять дней, а регуляторика — три-четыре месяца. За это время вирус мутирует, и придет еще какой-то штамм. Поэтому при той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы дело неблагодарное», — цитируют его «Известия».

С начала пандемии в России выявлено 5 264 047 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 127 992 летальных исхода, выздоровели 4 839 705 человек.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.