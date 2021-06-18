Татьяна Голикова заявила о резком росте смертности в России за два дня

За прошедшие двое суток в Российской Федерации был определен рост количества смертей на 14%. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Интересно, что еще с декабря прошлого года в России, наоборот, было замечено снижение показателей смертности.

«…в последние два дня, к сожалению, и я еще раз хочу это повторить, это рост фатальных исходов», — констатировала вице-премьер.

Так, Татьяна Голикова советует с особым вниманием относиться ко всем рекомендациям санитарных врачей и медицинских работников.

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