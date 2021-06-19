Стало известно, как вакцинация и новое COVID-постановление помогут Ленобласти одолеть пандемию

За минувшие сутки в Ленобласти был побит антирекорд по госпитализациям — в больницы поступило более 200 инфицированных COVID-19.

В пятницу, 19 июня, глава 47-го региона Александр Дрозденко подписал новое COVID-постановление. Изменения вызвали неоднозначную реакцию среди жителей, но одно ясно точно – ситуация с новой болезнью серьезная.

Как сообщил Online47.ru, принимая новые ограничения в Ленобласти, градоначальник заявил, что виной всему низкие темпы вакцинации — привилось всего 10% взрослого населения региона.

Теперь предприятия и организации для того, чтобы работать без ограничений, должны проконтролировать до 1 сентября, чтобы не менее 80% персонала было вакцинировано от COVID-19 (с учетом медпротивопоказаний). Такие меры должны улучшить ситуацию.

Напомним, в 47-м регионе работают 105 прививочных пунктов, записаться в которые можно через портал Госуслуг, регистратуру, сайты больниц. Жители сельской местности могут записаться на прививку у фельдшеров ФАПов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области зафиксировано еще 114 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии в регионе выявлено 47 111 случаев заболевания. При этом выздоровели 44 002 пациента.