Новая мутация и опасность перегрева после вакцинации: новое о COVID-19 в России и мире

Новая мутация и опасность перегрева после вакцинации: новое о COVID-19 в России и мире
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Две ближайших недели, по прогнозу специалистов, могут быть непростыми из-за роста заболеваемости коронавирусом. В России ситуацию улучшить могла бы массовая вакцинация населения, ее темпы оставляют желать лучшего.

Прогноз по росту заболеваемости дал вакцинолог Евгений Тимаков. Он предполагает, что это продлится еще как минимум на протяжении двух недель. При этом врач отмечает, что вакцинация позволит стабилизировать ситуацию уже к августу.

«Я очень надеюсь, что к августу мы более-менее стабилизируемся, а к повторной волне осенней, которая будет в любом случае — наверняка вирус будет дальше видоизменяться, — мы будем готовы к концу сентября при условии, что будут соблюдаться все необходимые меры», — сказал специалист.

Пока темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране есть все возможности для их наращивания.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург предупредил россиян, в том числе привитых от коронавируса, об опасности перегрева в жаркую погоду.

«На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека», — заметил он.

Между тем, коронавирус стал вести себя более агрессивно и непредсказуемо. Как рассказала врач Светлана Малиновская, в считанные часы у заболевших происходит изменения в крови, угроза тромбоза становится выше.

В Индии при этом сообщили о появлении новой мутации коронавируса. Штамм нашли в Палгаре, Нави-Мумбаи и Ратнагири. Ученые страны отправили образцы на анализ и теперь ждут результаты.

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