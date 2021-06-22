«Мы обкакались»: Дзюба высказался о поражении сборной России в матче с Данией

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба прокомментировал поражение национальной команды против сборной Дании. Матч группового этапа ЕВРО-2020 закончился со счетом 1:4.

Футболист принес извинения болельщикам после разгромного поражения от сборной Дании и вылета команды с чемпионата Европы. И подчеркнул, что спортсмены играли на равных

«Сегодня обкакались», — заявил Дзюба в эфире «Матч.ТВ».

Напомним, что сборная России уступила в Копенгагене Дании на на ЧЕ и завершила выступление на турнире.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что болельщики снова заполнили фан-зону на Конюшенной, но победы России не дождались. После гола Артема Дзюбы у россиян появилась надежда на то, что наша команда сможет отыграться, но матч завершился поражением для российской сборной.