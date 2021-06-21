Болельщики снова заполнили фан-зону на Конюшенной, но победы России не дождались: фоторепортаж Gazeta.SPb

Фан-зона Евро-2020 на Конюшенной площади снова оказалась заполнена болельщиками. Любители футбола пришли посмотреть на трансляцию матча, но победы российской сборной в игре с Данией, к сожалению, не дождались.

Сборная России проиграла команде Дании в матче третьего тура группового раунда чемпионата Европы и не смогла попасть в плей-офф. Матч закончился со счетом 1:4 в пользу скандинавской сборной.

Матч Россия — Дания проходил в Копенгагене. Последняя игра российской сборной на групповом этапе началась в 22:00. Самый настоящий ажиотаж оказался в фон-зоне на Конюшенной площади — «Футбольная деревня» окапалась заполнена болельщиками.

Один гол смог отыграть Артем Дзюба, реализовавший пенальти. После этого у болельщиков появилась надежда на то, что наша команда сможет отыграться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о проигрыше российской сборной в матче с Данией.