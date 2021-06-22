Петербургский митрополит облетел город с молитвами против коронавируса

Митрополит Варсонофий облетел город с молитвами против коронавируса. Фото: иерей Павел Ермошкин/Санкт-Петербургская митрополия

Митрополит Варсонофий облетел город с молитвами против коронавируса. Фото: иерей Павел Ермошкин/Санкт-Петербургская митрополия

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий на вертолете облетел Северную столицу и помолился за здоровье горожан и избавление от пандемии.

Митрополит и епархиальные священнослужители совершили «воздушный» молебен сегодня, 22 июня.

Как сообщается на сайте митрополии, во время полета на вертолете они пели благодарственный молебен Господу нашему Иисусу Христу и акафисты «Иисусу Сладчайшему» и Пресвятой Богородице.

Варсонофий прочел молитвы об избавлении города на Неве от коронавирусной пандемии. Также он трижды осенил Петербург иконами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что патриарх Кирилл заявил, что вера не спасет от коронавируса. Патриарх также обратился ко всем верующим и призвал «не искушать Господа».