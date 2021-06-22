Петербургский митрополит облетел город с молитвами против коронавируса

Петербургский митрополит облетел город с молитвами против коронавируса
Митрополит Варсонофий облетел город с молитвами против коронавируса. Фото: иерей Павел Ермошкин/Санкт-Петербургская митрополия

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий на вертолете облетел Северную столицу и помолился за здоровье горожан и избавление от пандемии.

Митрополит и епархиальные священнослужители совершили «воздушный» молебен сегодня, 22 июня.

Митрополит Варсонофий облетел город с молитвами против коронавируса. Фото: иерей Павел Ермошкин/Санкт-Петербургская митрополия

Как сообщается на сайте митрополии, во время полета на вертолете они пели благодарственный молебен Господу нашему Иисусу Христу и акафисты «Иисусу Сладчайшему» и Пресвятой Богородице.

Варсонофий прочел молитвы об избавлении города на Неве от коронавирусной пандемии. Также он трижды осенил Петербург иконами.

Митрополит Варсонофий облетел город с молитвами против коронавируса. Фото: иерей Павел Ермошкин/Санкт-Петербургская митрополия

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что патриарх Кирилл заявил, что вера не спасет от коронавируса. Патриарх также обратился ко всем верующим и призвал «не искушать Господа».

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