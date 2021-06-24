Внедорожник насмерть сбил женщину на Дворцовой набережной

Водитель внедорожника Toyota не заметил женщину, перебегавшую дорогу на красный свет. Пешеход погибла на месте.

Информация об этом появилась в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По сообщениям очевидцев, все случилось на Дворцовой набережной у Мраморного переулка. Женщина хотела перебежать дорогу по «зебре», но на красный сигнал светофора.

Первые две полосы были в плотном потоке. Перебежав их, она выскочила на встречку, где ее сбил внедорожник. Автомобиль ехал на зеленый свет и немного притормозил перед переходом, но трагедии избежать не удалось.

От удара петербурженку откинуло на несколько метров. Она получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на станции метро «Обводный канал» на пути упал пассажир. На время инцидента движение по Фрунзенско-Приморской линии частично ограничили.