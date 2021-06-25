БК «Зенит» подписал контракт с Дмитрием Кулагиным

Контракт рассчитан на один год.

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о заключении контракта с атакующим защитником Дмитрием Кулагиным. Об этом сегодня, 25 июня, сообщили в пресс-службе петербургской команды.

Известно, что контракт рассчитан на один год. В баскетбольном клубе пояснили, что Кулагин является одним из самых талантливых игроков своего поколения, который успел проявить себя на высоком уровне. Так, баскетболист в 19 лет уже выступал за сборную и смог стать бронзовым призером кубка мира и завоевать серебро на чемпионате Европы.

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